Lo que necesitas saber: La Subsecretaría de Salud (o sea, Hugo López-Gatell) pide no sobredimensionar la situación: la situación no es de alerta.

Aunque López-Gatell dice que no “panda el cúnico”, la BUAP también lanza su recomendación de uso de cubrebocas para evitar contagios de COVID-19. Una recomendación que, así como en la UNAM, pinta para ser casi obligatorio… al menos mientras se está al interior de sus instalaciones.

Sólo un par de días después de que, con base en datos del gobierno federal, la UNAM detectó “cambios” en el comportamiento del COVID y, por ello, sugirió a su comunidad retomar las medidas de prevención contra el COVID-19, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) hace lo propio.

Foto: Cuartoscuro

BUAP reporta aumento en casos COVID

Por medio de un comunicado, la institución poblana pide… digo, recomienda el uso de cubrebocas en lugares cerrados. Eso y otras medidas con las que se prevé evitar una posible cadena de contagio.

“En los días recientes, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) ha reportado un incremento, tanto en el número de casos COVID-19, como en la positividad de las pruebas para CORONAVIRUS SARS-COV2”, justifica la BUAP.

Foto: UNAM

Además del uso de cubrebocas en lugares cerrados de la institución, la BUAP pide a su comunidad regresar al lavado frecuente de manos y al uso de gel antibacterial.

“En caso de presentar síntomas respiratorios, abstenerse de asistir a la institución y acudir a valoración médica”, recomienda la universidad de Puebla, agregando que, en caso de resultar positivos a COVID, se deberá guardar confinamiento por siete días.

Según el comunicado de la BUAP, estas medidas no son de apenas, sino que fueron establecidas desde el 8 de junio por el Consejo de Salubridad Público como parte del Plan de Gestión de Largo Plazo para el Control del COVID-19… pero, dadas las circunstancias, pues no está de más recordarlas.

López-Gatell pide no “sobredimensionar” la situación

El pasado 31 de julio, la UNAM hizo que la gente recordara “su Vietnam”, al difundir un comunicado en el que se recomienda a su población estudiantil y laboral que, ahora que se está por regresar a clases, lo recomendable es volver al uso del cubrebocas… para así evitar la propagación del COVID-19.

Aunque los indicadores COVID (índice de hospitalizaciones y muertes) se han mantenido sin cambios en las últimas semanas, la UNAM lanzó su recomendación debido a que se han notado algunos “cambios” en el comportamiento del virus… lo cual se puede traducir como que el virus del COVID-19 circula ampliamente a nivel comunitario en graaan parte del país.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quedó en lo mismo: la situación no es de alerta: “Las hospitalizaciones son mínimas. El porcentaje es menor al 2% en todos los sistemas y menor a .5% para las personas que pueden estar en terapia intensiva”.

López-Gatell no descalificó lo hecho por la UNAM (y replicado ahora por la BUAP), pero pidió no sobredimensionar la situación. El enfoque de la Universidad, explicó el funcionario, es proteger a su comunidad “con antelación”… porque sí, invariablemente habrá épocas en las que se reporten más contagios COVID-19, ya que, recordemos, el virus no se ha ido (y no se irá).

Te puede interesar