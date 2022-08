Y en la sección “Notas que le gustan a Alito”… el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, celebró que “ya fue” la orden de aprehensión que había en su contra, la cual siempre acusó que era por una persecución política y no porque anduviera de travieso.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón”, aseguró Cabeza de Vaca en un video que difundió por medio de sus redes sociales. “La Suprema Corte revierte la burda persecución política en mi contra y en contra de mi familia”.

Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

Hace un año muchos veían en el bote al todavía gobernador de Tamaulipas, luego de ser acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada… ya hasta se hablaba de su desafuero. Ahora, lo vemos presumiendo que la libró y pasándole el tip a otros gobernadores y políticos a los que la 4T tiene en la mira.

“La decisión de la Suprema Corte es muy importante, porque va más allá de Tamaulipas (…) el Poder Judicial sienta un precedente que libera de amenazas de sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados, así como a fiscales autónomos de las entidades federativas”.

“La soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa”, agregó Francisco Cabeza de Vaca, al presumir que la decisión de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en evidencia la forma en que Morena trata de aprovechar su poder en el legislativo para hacer ver mal a líderes de la oposición y, así, influir en futuras elecciones.

De acuerdo con Cabeza de Vaca, no sólo los legisladores de Morena en Tamaulipas querían torcer la ley, sino incluso un juez federal, al tratarlo de remover de su cargo de manera ilegal. “El tiempo y la ley me ha dado la razón una y otra vez”.

Captura de pantalla

Ya con lo pelos de la burra en la mano, Francisco Cabeza de Vaca le echó más enjundia al señalamiento que usó de escudo por varios meses… y que seguro retomaran otros políticos que, como él, han sido acusados desde Morena y el gobierno federal de ser transas: “las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras”.

Lo que no dijo Cabeza de Vaca es que la Suprema Corte aceptó que la declaración de desafuero en su contra que se emitió desde la Cámara de Diputados es válida… sin embargo, como ésta necesitaba ser palomeada por el Congreso de Tamaulipas y esto no sucedió, pues el desafuero no se concretó.

Lo anterior, entonces, dio como resultado que se determinara anular la orden de aprehensión que se giró en contra de Cabeza de Vaca en mayo de 2021. Todo esto, en resumen, deja sin efecto el proceso penal en contra del gobernador de Tamaulipas (aunque habrá que ver qué pasa cuando acabe su mandato).