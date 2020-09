La astucia: Cachan a diputada de CDMX poniendo una foto para escaparse de sesión

Porque a veces mientras estás en junta se empiezan a caer los frijoles de la olla y tienes que salir corriendo. Durante la sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México del pasado 18 de septiembre, a la diputada Valentina Batres de Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda, la cacharon poniendo una fotografía suya durante la sesión de zoom para que pareciera que estaba muy atenta. Posteriormente se levantó de su lugar y se fue… así nomás.

Esto ocurrió unos minutos antes de que iniciara la comparecencia del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, ante el pleno virtual del Congreso.

Por el momento no hay una explicación de lo que pasó por parte de la diputada que no regreso hasta que acabó el discurso del secretario o al menos eso podemos ver ya que durante el discurso no aparecen todos los participantes de la sesión. El asunto es que su maniobra se compartió en redes sociales y las críticas ya comenzaron a caer, como era de esperarse.

¿Y de qué se habló en esa sesión?