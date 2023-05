¡Bienvenidos a Cafeína por Sopitas!

Los cierres de campaña en Coahuila y el Estado de México dejan al electorado indeciso… y no por las buenas propuestas de los candidatos, sino porque está difícil decidir quién es el menos malo. En Coahuila, el Partido Verde decidió declinar a favor de Morena, peeero con el pequeño detalle de que no le avisaron a su candidato, Lenin Pérez. En video, el verde avisó que él no se baja de la contienda y acusó arreglos hechos desde la Ciudad de México. Y en el Estado de México… pues como que la alianza opositora no se lleva muy bien que digamos.

Ayer, en el cierre de campaña de Alejandra del Moral se armó la batalla a sillazos entre militantes del PRD y PRI, aunque ya salieron versiones que acusan que todo fue culpa de reventadores enviados por el diputado Faustino de la Cruz..

Y todo esto a una semana de las elecciones… la “fiesta de la democracia”.

