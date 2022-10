La gripa aviar llegó a México. Pero no hay mucho de que preocuparse… por el momento. La enfermedad causada por el virus H5N1 fue detectada en un ave silvestre. Así que nada fuera de lo común, salvo que en nuestro país no se había reportado caso alguno. Según las autoridades, la ave infectada fue ubicada en Metepec, Estado de México y se trata de una especie no avícola, al parece se trata de una ave migratoria que estaba atravesando el país.

Te puede interesar