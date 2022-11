La prisión preventiva oficiosa seguirá: la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no está mal que una persona sea retenida más de 72 horas sólo por estar acusada (sí, sólo acusada) sin necesidad de vinculación a proceso. Es casi como un boleto automático para el bote. Los ministros de la Suprema Corte reconocieron que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, pero también que su eliminación requiere modificar la Constitución… cosa que no pueden hacer. Lo único que se consiguió fue que la palabra “oficiosa” no sea sinónimo de “automática”, sino que implique analizar cada caso.

