Está dura “la calor”, ¿verdad? Pero no le crean a quienes les digan que así es cada año, porque no es así. Este año en particular la CDMX se siente un poquiiiiito más calurosa debido a que, según estimaciones oficiales, la capital del país es un grado más caliente que hace 20 años.

Y, aunque muchos dirán “un gradito no es nada”, la verdad es que ese grado significa una importante subida en la temperatura, debido a eso que se conoce como “isla de calor urbana”.

Es decir, el abundante concreto de la ciudad y la escasez de áreas verdes hacen que la sensación de calor sea 4.6º C más de lo que marca el termómetro. Y, de continuar con nuestras prácticas, seguro en unos años la situación será insoportable.

