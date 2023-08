Ya la gente tose sin taparse la boca y escupe a la menor provocación, olvidando que hace no más de dos años estábamos en emergencia sanitaria por el COVID…

¿Y qué creen? Debido al comportamiento del virus en las últimas semanas, la UNAM le recomienda a sus alumnos (y al público en general) volver a aplicar las medidas de prevención, sobre todo el uso del cubrebocas en espacios cerrados.

De acuerdo con la Universidad, el índice de contagios y hospitalizaciones por COVID no reporta un aumento, peeeeeeeeero no está de más cuidarnos un poquito. Luego no digan que no se nos advirtió.

