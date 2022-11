Aunque se sabe que las matemáticas son una ciencia exacta, en la política suelen olvidar eso y tiran números al aire nomás para defender su causa. La ‘Marcha para Defender al INE’ es quizá el mejor ejemplo para explicar por qué lo decimos.

Aunque el tema parece muy complejo, la forma simple de decirlo es que mientras los seguidores de AMLO y la 4T aprueban la Reforma Electoral que “desaparecería” al INE, la oposición y quienes no quieren ni tantito a Morena buscan echarla para atrás a como dé lugar.

Claro, hay quienes no están del todo de un lado u otro, pero en su mayoría sí es el caso. Es por ello que el cálculo de asistentes a la movilización en CDMX que dieron unos y otros, dista mucho de lo que señalan desde el bando contrario. Como ya te imaginarás, la discusión anda bastante calientita por ese tema.

El número de asistentes a la ‘Marcha para Defender al INE’, según la 4T

Hashtags como #YoDefiendoAlINE y #ElINENoSeToca llegaron a los primeros lugares en tendencias de Twitter justo porque mucha gente compartía la marea de personas que se dio cita en la ‘Marcha para Defender al INE’. Y justo por eso más de uno brincó cuando el Gobierno de CDMX le echó cálculo a cuántas personas se unieron a la protesta.

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco”.

Asi mero, dicen desde la 4T que nomás fueron entre 10 y 12 mil personas en la capital mexicana, una cifra nada significativa considerando la causa que defienden. Eso encendió a los que apoyan la protesta y no tardaron en responderle.

“Con razón acusan fraudes. No saben ni contar”, “No somos 1, no somos 10 mil. ¡cuéntanos bien, Martí Batres!”, “Con razón no acabó la carrera en la UNAM. Regálenle un ábaco”, fueron sólo algunos de los comentarios en contra de dicho cálculo.

Claro el asno batres no sabe ya ni contar jijijijijijijiijij

VIVA MEXICO pic.twitter.com/v2DfB89U1K — Drycastle (@Murcia39Enrique) November 13, 2022

10 o 12 mil personas asistieron a la marcha según Martí Batres. Las 12,000 personas: pic.twitter.com/Wk2KD6ozhI — RICARDO MACIAS (@ingmedmex) November 13, 2022

Esos son 10 mil… @martibatres ? En serio??? pic.twitter.com/2zhuXlcWEl — Octavio Ortega / El Tío Político (@ElTioPolitico) November 13, 2022

Pero en la oposición tampoco se ponen de acuerdo con la cifra

Eso sí, nadie puede responder con una cifra exacta. Quienes anduvieron en la marcha para defender al INE y apoyan la causa, también empezaron a sacar números al aire.

Primero hablaron de entre 100 mil y 200 mil, y ya después empezaron a sacar cálculos multiplicando los kilómetros entre las zonas donde había gente y el ancho de las vialidades, por las “cuatro personas en cada metro cuadrado”.

Más de 200 mil personas marchamos por Reforma.



A pesar de los insultos, las calumnias y las mentiras de @lopezobrador_ y el sabotaje de @Claudiashein y su quesque contingencia ambiental.



Tres tareas: difusión, organización y otra movilización el día que se discuta en la Cámara pic.twitter.com/HgoDxDhq2N — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) November 13, 2022

Quesque según con esa “evidencia”, les dan entre 500 mil y 640 mil asistentes.

En fin, parece que de verdad no hay ni a quién irle con eso de las matemáticas.