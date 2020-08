Calderón contesta a AMLO: mi sexenio no fue narcoestado, yo no saludo a mamá del Chapo

Bien dicen que para apuntar con el dedo acusador hay que tener los pelos de la burra en la mano o, bien, contar con un historial limpio, limpio… y como que AMLO se olvidó de algunos detalles que le podían rebotar, antes de señalar lo por mucho tiempo ha sido señalado: con Calderón hubo narcoestado.

Obviamente tal acusación no iba a quedar así nomás y, en entrevista con Joaquín López Dóriga, el expresidente Felipe Calderón se echó unas cuantas frases que para muchos no son más que patadas de ahogado… sin embargo, para otros son la mera verdad. Ahí ustedes chéquenlas y formen su opinión.

Para empezar, la más evidente: “Me podrán criticar muchas cosas (…) pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo”.

En un acto inédito y por muchos criticado, hace unos meses, en su visita a Sinaloa, el buen AMLO cortó su recorrido para acercarse a saludar la jefecita del exlíder del Cártel de Sinaloa, El Chapo. ¿Cómo lo justificó? López Obrador echó por delante su caballerosidad, asegurando que si saludó a la doña fue por mera educación… la cual meses después no demostró frente a las madres de personas desaparecidas. Quesque para respetar la “sana distancia”… la cual poco le importó con la mamá del Chapo: el encuentro se dio un día antes de declararse la emergencia sanitaria.

Pero, de vuelta a los dichos de Calderón… De acuerdo con el exmandatario, sin ninguna prueba en su contra y nomás agarrándose de lo que han hecho otros exfuncionarios, AMLO ya la trae contra él. Es decir, es víctima de una persecución política por parte del gobierno federal. “Todo yo, todo es Calderón, todo es por Calderón”.

Lo de Genaro García Luna ni siquiera es investigación de la 4T

Por otra parte, Felipe Calderón remarcó el hecho de que AMLO está lanzando acusaciones y señalamientos sin siquiera saber qué onda con las investigaciones en contra de quien fuera exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Y no por no tomarse el tiempo de leer expedientes… sino porque su gobierno no fue quien se aventó a investigar al exfuncionario. Nomás porque lo decidió el de Estados Unidos, sino nada del asunto se estaría revelando.

“[Que García Luna protegía al narco] Es una afirmación que no está sustentada con pruebas del gobierno mexicano ni con un acto de justicia y dirigido por la FGR ni muchos menos resuelto por un juez. Si está tan seguro y tiene las evidencias, que actúe, pero mientras esta realmente calumniando”.

Hasta lo de Ovidio le recordó

Para volteársela nuevamente a AMLO, Felipe Calderón recordó el penoso pasaje del “Cualiacanazo”… en el que por orden presidencial se liberó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, Guzmán y sobre quien existía una orden de aprehensión… misma que no se cumplió, según el presidente, para evitar que se desatara una masacre de proporciones épicas.

“No liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo ni a los sobrinos. Soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado a ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34.”.

Tsssssss, que se la #%elas, dice…

En fin, sabedor de que AMLO se la tiene perdonada (o no tiene con qué acusarlo), Felipe Calderón retó al presidente a brincarse la dichosa consulta ciudadana para procesarlo… de una vez, en caliente: “A mí no me tienen que someter a audiencias o consulta pública para ver si me juzgan o no, de una vez (…) Si soy culpable, que se me acuse y consigne, pero si no, que se callen la boca.”, pidió Calderón.