WTF?! Bebé se escapa de casa en Ecatepec y lo encuentran rumbo a Indios Verdes

Parece chiste, pero sí es una anécdota. Caleb es un pequeño de tres años que, en lo que le resta de existencia, seguro será el tema de conversación de las reuniones entre sus familiares, esto gracias a que hace unos días intentó escapar de su casa, en Ecatepec, y fue encontrado cuando se dirigía a Indios Verdes.

De acuerdo con el portal Excélsior, esto ocurrió el pasado sábado 1 de mayo. La mamá de Caleb salió a chambear ese día y dejó al pequeño al cuidado de su abuela, quien se metió a bañar en lo que el niño jugaba. Sin embargo, nunca se imaginó que durante ese lapso de tiempo el niño saldría de su casa, ubicada en la colonia Santa María Tulpetlac, y tomaría un camión.

El niño de tres años salió de su casa, en Ecatepec, y tomó un camión

Y es que las autoridades creen que el niño de tres años salió de su domicilio y caminó hasta la vía Morelos, donde se subió a un camión después de que varios pasajeros hicieran una bajada en la parada de transporte público (sí, nosotros también nos preguntamos cómo fregados le hizo para subirse sin que nadie se diera cuenta).

Mientras Caleb tomaba un camión con dirección al paradero de Indios Verdes, la abuela salió de bañarse y se dio cuenta de que su nieto no estaba en casa. La mujer asustada pidió ayuda a la policía municipal, la cual inmediatamente comenzó la búsqueda del niño de tres años iba rumbo a la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se dirigía a Indios Verdes cuando el chofer de la unidad se dio cuenta de que iba solo

Afortunadamente todo quedó en un susto gracias al conductor del camión que durante el trayecto se dio cuenta de que en la unidad viajaba un niño sin compañía de un adulto. El hombre decidió reportar el hallazgo a las autoridades que supusieron que se trataba del pequeño Caleb, quien seguro le dio el susto de la vida a su abuela y mamá.

De hecho Xóchitl Noemí, mamá del niño, relató a Excélsior que estaba en su trabajo cuando le informaron que su hijo estaba desaparecido. “Muchísimas gracias, si no hubiera sido por los policías no estaría ahorita con nosotros. Estoy muy, muy agradecida”, mencionó la mujer entre lágrimas y mientras cargaba a Caleb, quien no volverá a quedarse solo en un buen rato.