De acuerdo con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CalFire), Estados Unidos, al día de hoy miércoles 9 de septiembre hay un total de 14 mil bomberos luchando contra 28 incendios forestales activos en todo el estado.

Debido a las condiciones del viento que se registraron ayer 8 de septiembre y durante la noche y madrugada de este 9 de septiembre, muchos incendios crecieron significativamente o algunos se iniciaron en puntos en que no había fuego.

En lo que va del año, los incendios forestales en California han quemado más de un millón 11 mil 714 hectáreas, han muerto 8 personas y más de 3 mil 700 estructuras quedaron destruidas.

Las advertencias de bandera roja por el riesgo de propagación del fuego siguen activas y vigentes en gran parte del estado pero de acuerdo con Cal Fire, se espera que los vientos se debiliten a medida que avanza el día lo que permitirá a los equipos de emergencias trabajar para contener el fuego.

Today 14,000 firefighters are battling 28 major wildfires statewide. The latest numbers on all active wildland fires at: https://t.co/cJ4J6rn4AX pic.twitter.com/ylGtDOOzBv

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 9, 2020