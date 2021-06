California pone fin a uso de cubrebocas y reabre por completo

Algo así como el (casi) fin de la pandemia: Con 40 millones de vacunas aplicadas y uno de los índices de contagio más bajos en Estados Unidos, California anuncia que regresa a la normalidad y que todos los espacios están abiertos al 100%.

El gobernador de California encabezó una pequeña pero significativa ¿ceremonia? en la que, acompañado de minions y trolls(y hasta el Shrek), decretó que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio? siempre y cuando ya se haya recibido una de las dosis de la vacuna contra el COVID.

Bueno, eso de dejar el uso del cubrebocas, tampoco. Aunque en la mayoría de los espacios ya no es obligatorio, en el transporte público todavía se sugiere? sí, eso: su uso es mera sugerencia y queda en cada persona si cumple o no la norma (es un sistema de honor, señala El País).

California fue uno de los primeros estados de EU en imponer restricciones por la pandemia, esto hace casi 15 meses. Por ello, el abandono de toda medida de prevención fue celebrado, principalmente por el gobernador Gavin Newsom, quien se dio vuelo en Twitter y hasta asistió como invitado al programa de James Corden para presumir que en California la pandemia ha sido superada (casi).

To usher in CA's reopening, California Governor @GavinNewsom (along w/ a Transformer and a Minion) drew 10 lucky #VaxFTW winners to receive $1.5 million each! pic.twitter.com/wY59OltkZc

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) June 16, 2021