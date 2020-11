California reduce movilidad nocturna ante aumento de COVID-19

Debido al reciente aumento “sin precedentes” de los casos de COVID-19 en el estado de California, en Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom anunció un toque de queda que entrará en vigor el sábado 21 de noviembre y permanecerá hasta el 21 de diciembre.

El objetivo es que el trabajo, el movimiento y la reuniones no esenciales se detengan desde las 10 pm y hasta las 5 am del siguiente día en todos los condados que se encuentran en color morado, el nivel máximo de alerta. El gobernador explicó que el virus se está propagando a un ritmo que no se había visto desde el comienzo de la pandemia y los próximos días serán fundamentales para detener el aumento.

“Es crucial que actuemos para disminuir la transmisión y retrasar las hospitalizaciones antes de que aumente el recuento de muertes. Lo hemos hecho antes y debemos hacerlo de nuevo ”, afirmó.

Due to the rise in #COVID19 cases, CA is issuing a limited Stay at Home Order.

Non-essential work and gatherings must stop from 10pm-5am in counties in the purple tier.

This will take effect at 10pm on Saturday and remain for 1 month.

Together–we can flatten the curve again.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2020