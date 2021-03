Campeche decidirá el regreso a clases presenciales con encuesta

Campeche es de los pocos estados de la República que tienen el semáforo de riesgo epidemiológico en “Verde”, lo cual significaría tener el camino libre para el regreso a todas las actividades (claro, con las debidas medidas sanitarias)… pero no, las autoridades la quieren hacer más de emoción.

El regreso a clases presenciales en Campeche se decidirá por medio de un clásico del sexenio de AMLO. No rifa, sino un método con el que, en caso de que pase algo no programado o un imprevisto sanitario, los de la SEP tengan la opción de decir: “a mí no me digan, ustedes dijieron”. Nos referimos a la consulta… bueno, encuesta.

De acuerdo con medios locales, la encuesta para decidir el regreso a las aulas presenciales se realizará a partir de hoy, 1 de marzo, y hasta el día 12 del mes. Para que no haya metiches, en ésta sólo podrán participar padres de familia y maestros.

“Del 22 de febrero al 30 de abril se supervisarán las escuelas para saber qué es lo que se necesita en cuestión de infraestructura; del 3 al 21 de mayo iniciarán trabajos de limpieza y fumigación de los centros escolares y, finalmente, del 24 al 28 de mayo se dará a conocer el resultado del análisis realizado”, señala el comunicado citado por Reforma.

“No habrá imposiciones para el regreso a clases”: SEP

En su visita a Campeche, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, señaló que esta tibia, costosa y no muy confiable forma de tomar decisiones es para que la gente no piense que se les están imponiendo órdenes. Que la mayoría decida lo que compete a las autoridades, pues.

“No habrá imposiciones a ninguna autoridad para el regreso a clases presenciales”, aseguró Gómez.

La secretaria de Educación Pública considera que, para que la reapertura de escuelas se pueda dar en Campeche (y de ahí en el resto del país, el gobierno estatal debe considerar de qué manera será pertinente… y, además, disponer las condiciones necesarias para que el retorno sea seguro…

En lo expuesto por Delfina Gómez, entonces, quién sabe en qué punto queda la mentada encuesta, pero así se hará. Aunque por el momento se desconoce cómo.