¡Oh, no! Calorón cocina a miles de almejas, estrellas de mar y caracoles en una playa de Canadá

La cúpula u ola de calor que ha roto récords de temperatura en Canadá no sólo ha hecho estragos entre la población del oeste de este país, pues el impacto llegó hasta las especies del mar canadiense. De acuerdo con una investigación del biólogo marino Chris Harley, esta ola ocasionó la muerte de más de mil millones de almejas, estrellas de mar, caracoles y mejillones que terminaron, literal, hervidos en la costa.

Lo que encontró Chris Harley, biólogo de la Universidad de Columbia Británica, descubrió que hasta finales de junio, la ola de calor pudo matar a más de mil millones de almejas, estrellas de mar y caracoles en la costa oeste de Canadá.

Como saben, durante los últimos días de junio, algunas provincias y ciudades del oeste de Canadá llegaron a registrar más de 40 grados, en una situación de calor extremo que tomó por sorpresa a toda la ciudadanía.

En el caso de estas especies marinas, si bien algunas llegan a resistir igual los 40 grados, sólo es por un corto tiempo.

Y en el momento en que la temperatura rebasó este límite, no lograron “adaptarse”. De acuerdo con Chris Harley, las almejas, estrellas de mar y caracoles terminaron prácticamente hervidos sobre la costa del mar de los Salish, cercana a Seattle, Estados Unidos, Victoria y Vancouver, Canadá.

Hay algunas fotos compartidas en redes que muestran la magnitud de este impacto que también ha preocupado porque estos animales sirven como reguladores del ecosistema.

Pero esto es sólo sucede en el mar y no es la única consecuencia del calor extremo en Canadá.

De hecho, desde que inició julio, Canadá ha luchado contra los incendios —más de cien registrados— igual en la parte oeste, la Columbia Británica, y ha tenido que atender emergencias como la muerte de al menos 500 personas.

3/ As the story aired I just got an update from one researcher, who writes: “Reports continue to come in. This is getting sadder.” Meanwhile, a video from Cherokee Beach was just sent my way. 📸: Loree and John Williams pic.twitter.com/bitDxAhhyZ

— Matthew Smith (@MattSmithKIRO7) July 7, 2021