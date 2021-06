Canadá reabrirá su frontera (sin tantas restricciones) a personas con esquema completo de vacunación

Después de revisar cómo está la situación en Canadá y ante el avance de la campaña de vacunación, el gobierno canadiense decidió medio flexibilizar las restricciones a viajeros extranjeros —que cuenten con el esquema completo de vacunación— y la reapertura de su frontera.

Una de las cosas más importantes que hay que saber de este plan es que a partir del 5 de julio, Canadá reabrirá sus fronteras a los viajeros y las viajeras que tengan el esquema completo de vacunación, sin necesidad de enviarlos a cuarentena o tener que tengan que aplicar a una prueba COVID-19 ocho días después de su llegada.

Además, tampoco será necesario que los viajeros completamente vacunados tengan que hospedarse en un hotel autorizado por el gobierno. Van los detalles.

Y aunque en principio se trata de una buena noticia, la verdad es que Canadá no bajará la guardia en cuanto a las medidas sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19 —aún y cuando los viajeros o las viajeras tengan el esquema completo de vacunación. ¿Por qué?

Para empezar sólo podrán aplicar las personas que hayan recibido las vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, que se supone son las acreditadas por el gobierno de Canadá.

Ahora bien, las dosis deben ser recibidas al menos 14 días antes de que las personas viajen a este país de América del Norte. Los viajeros, además, deben llevar la documentación necesaria que acredite —en inglés, francés o con una traducción certificada— que todo está en orden y cuentan con el esquema completo de vacunación.

Incluso, deberán llevar una prueba negativa a COVID-19, así como aplicarse otra una vez que lleguen a esos lares porque “las pruebas permitirán a los expertos seguir monitoreando las tasas de positividad en la frontera, monitorear las variantes de preocupación y hacer más ajustes en las fronteras, según sea necesario”.

Eso no es todo, una vez que anden por allá, los visitantes deben presentar un plan de cuarentena o estar preparados en caso de que las autoridades determinen que no cumplen con los requisitos para librarla.

Update: As of July 5th, if you’re permitted to enter Canada and you’re fully vaccinated – and you meet other mandatory requirements, including pre- and on-arrival testing – you won’t need to quarantine at home or stay at an authorized hotel. More here: https://t.co/Yt0c4fnQfq https://t.co/ZCj0fjR09U

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 21, 2021