“Aprendiste poco de tu cáncer”: Clouthier a quien le señaló “falta de dignidad” en tema de fideicomisos

Pese a la seca contestación al triatleta, Tatiana Clouthier no se retractó de su mensaje. Ofreció una disculpa, pero señaló que familiares suyos que han padecido cáncer y lograron superarlo, lo hicieron para convertirse en “mejores personas”.

Ayer, mero cuando estaba calientito el asunto de la desaparición de los fondos y fideicomisos, la diputada Tatiana Clouthier decidió que era buen momento para interactuar con los tuiteros que muy amablemente le llenaron su cuenta con mensajes. Mala idea.

Una de las personas que le expresó a Clouthier su malestar por la eliminación de 109 fideicomisos de los que toman recursos proyectos culturales y científicos fue el triatleta Jesús Agustín, quien se metió en una discusión que la diputada sostenía con tuiteros que la acusaban de haber votado a favor de la extinción de la polémica propuesta del Ejecutivo.

“No se ha votado, estamos en eso, no mienta”, contestó Clouthier… para luego ser reprochada por una cibernauta que en su tuit pidió a la legisladora tener dignidad y no aprobar la extinción de fideicomisos. Fue ahí donde entró Jesús Agustín, asegurando: “Tatiana no tiene dignidad, sólo busca su beneficio personal”.

Lo anterior se ve que calentó a la diputada, porque lo primero que se le ocurrió fue contestar haciendo referencia la enfermedad que el triatleta logró superar. “Parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos no decir tantas imprecisiones y adaptar las cosas a lo que crees que es”… ¿¿??

Obviamente la gente en Twitter se le fue a la yugular a Tatiana Clouthier, reclamándole por intentar hacer escarnio de un tema que resulta sensible para millones de personas (y luego, si a eso se le añade el tema del desabasto de medicamentos para niños que sufren cáncer, peor…)

Las “disculpas” de Tatiana Clouthier

Luego de varias horas de recibir las críticas, la diputada subió a su cuenta Twitter un video en el que, en texto, señaló no haber tenido la intención de ofender. Sin embargo, aclaró que su tuit fue descontextualizado.

De hecho, Clouthier no se retractó de su respuesta al triatleta, señalando que se trató de un mensaje para contestar a una serie de “ataques constantes”.

En su video, la diputada indicó que tanto su madre como su esposo también sufrieron cáncer y, al igual que Jesús Agustín, lograron superarlo, convirtiéndose en mejores personas. “Siempre buscan sacar lo mejor de las personas y de las situaciones y no veo que anden buscando cómo denigrar y, mucho menos, como sacar basura para arrojársela al de enfrente. Una disculpa y aquí estamos”.