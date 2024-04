Lo que necesitas saber: El candidato a regidor de Celaya se habría resguardado tras el asesinato de Gisela Gaytán. Ahora ya se confirmó que fue ubicado y se encuentra bien de salud

Horas después del asesinato de la candidata a alcaldesa de Celaya, Gisela Gaytán, se dio a conocer que Adrián Guerrero, quien aspiraba a ser regidor del municipio guanajuatense, también había muerto. “Aspira”, mejor dicho (si es que no “se baja”, tras lo sucedido). Eso de que fue asesinado fue un “pequeño error”. Ups…

Rosa Icela confirmó que candidato a regidor de Celaya también había sido asesinado…

Fue la propia titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, quien en la mañanera de ayer, 2 de abril, aseguró que Adrián Guerrero había sido asesinado durante el ataque en contra de Gisela Gaytán.

“En primer lugar, lamentar los asesinatos de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez (…) y de Adrián Guerrero Caracheo (…) ambos por el Partido Morena”, señaló la responsable de Seguridad, al iniciar su participación en la mañanera, en la que aseguró que –aunque no se note– existe el compromiso de proteger a los candidatos que participan en el actual proceso electoral.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Foto: Rogelio Morales.

Seguridad de Celaya informó que Adrián Guerrero ya fue localizado

Pues bueno, algún par de horas después, la SSPC se convirtió en sucursal de Los Simpson y señaló en comunicado que el candidato a regidor de Celaya había mejorado su condición de “fallecido” a “no localizado”… Luego, la Secretaría de Seguridad de Celaya hizo lo propio y dio la buena noticia: Adrián Guerrero ya fue ubicado y se encuentra completamente bien de salud.

En comunicado citado por Animal Político, se indica que Guerrero decidió resguardarse “al temer por su seguridad y la de su familia”, luego del ataque en contra de la candidata a alcaldesa de Celaya. Él estaba entre las personas que acompañaban a Gisela Gaytán en el momento de su asesinato. Ahora, esperará las indicaciones de la dirigencia de Morena (y de las autoridades, claro).

Adrián Guerrero, candidato a regidor de Celaya / Foto: Facebook/adrian.guerrerocaracheo

Candidata a alcaldía de Celaya había pedido medidas de seguridad

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) consultadas por Animal Político, Adrián Guerrero llegó a las instalaciones que la institución tiene en San Miguel de Allende, Guanajuato. Tras una revisión médica, se indicó que el candidato a regidor de Celaya presentaba un estrés propio de quien ha presenciado un asesinato, pero su estado de salud era “adecuado”.

Gisela Gaytán, candidata a alcaldía de Celaya / Foto: Facebook

Tras lo ocurrido con Gisela Gaytán, Morena realizó una conferencia de prensa en la que reprochó que fueron solicitadas medidas de seguridad especiales para la candidata a la alcaldía de Celaya y para el resto de sus abanderados en Guanajuato. Sin embargo, las autoridades correspondientes no atendieron el llamado, justificándose en que “todavía no iniciaban las campañas”…

Gaytán fue asesinada el día en que comenzó su campaña electoral, pero la seguridad no le llegó, debido a que el trámite para obtenerla requería la presentación de diversos documentos… en eso estaba Morena cuando la candidata a alcaldesa fue atacada.

Te puede interesar