Slim lamenta que aumento del salario mínimo no recibió respaldo de empresarios

Ya recuperado de COVID-19, Carlos Slim Helú se reunió con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un hotel de Polanco y luego dio sus ya acostumbradas declaraciones sobre cómo ve la situación económica y desarrollo en México. Esta vez se refirió al aumento del salario mínimo, lamentando que un grupo de empresarios mexicanos no apoyó esta acción del gobierno de AMLO.

“La capacidad de compra de la población depende del ingreso. Qué bueno que se subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto”, dijo Slim en un chacaleo con reporteros luego de reunirse con Alberto Fernández.

“Falta mucha inversión en infraestructura”, aseguró el empresario más rico de #México, Carlos Slim. Calificó de “tontería” que sector empresarial no haya respaldado el aumento en salario mínimo pic.twitter.com/b0BQhjIX5t — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) February 24, 2021

Slim, el salario mínimo y la inversión en infraestructura

A finales de diciembre, la Conasami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos) informó sobre el aumento del 15% del salario mínimo de manera general —también para la Zona Libre de la Frontera Norte— pero este anuncio fue cuestionado por la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron que supuestamente esto generaría desempleo por la incapacidad de las empresas para sostener el aumento en medio de la pandemia.

Y de esta manera decidieron no respaldar el anuncio de la Conasami. Peeeeeero, casi dos meses después de la entrada en vigor del aumento del salario mínimo, Carlos Slim consideró que es una vía para que el consumo de la gente aumente y se fortalezca la economía.

“Yo creo que es importante que el salario mínimo se recupere. Que el poder adquisitivo de la población suba, que la masa salarial mejore y que los ingresos se distribuyan.

El consumo fortalece la parte económica, independientemente del crecimiento”.

Además del salario mínimo —que ya está en 141.70 pesos y 213.39 en la Zona de la Frontera Libre— el empresario consideró que hay la inversión privada en materia de infraestructura, construcción y vivienda va lenta porque aún con los anuncios que el gobierno de AMLO hizo al arrancar su sexenio, no se ve mucha acción.

A grandes rasgos, esas fueron las declaraciones más importantes que hizo Carlos Slim, cuya fundación entró al acuerdo con AstraZeneca para que México y Argentina produzcan la vacuna contra el COVID-19 —en el envasado, distribución y exportación en América Latina, excepto Brasil.

De acuerdo con la Fundación Slim, se estima que se produzcan de 150 a 250 millones de dosis para América Latina.

Sin embargo, la directora general de AstraZeneca México fue más allá y consideró que podría llegar hasta 400 y tantos millones de dosis.