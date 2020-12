Wow! Dan luz verde a venta de carne “cultivada” en laboratorios en Singapur

Esta noticia puede ser bien recibida por la comunidad vegana —en una apuesta por competir con la producción industrial de carne y aminorar su consumo. Desde Singapur llegó la noticia de la legalización de la venta de carne hecha o “cultivada” en un laboratorio, mediante el cultivo de células animales, en este caso de pollo.

Este paso lo dio la Agencia para la Seguridad Alimenticia de Singapur, luego de echarle un ojo a los protocolos de producción de la compañía Eat Just —la que se encarga de cultivar las células animales para su comercio.

