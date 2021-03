Ay no, Joakin: Casa Blanca pide a sus trabajadores que renuncien si fumaron marihuana antes

¡Ah, caray! La Casa Blanca pidió a varios trabajadores que renuncien después de que revelaran que habían consumido marihuana en el pasado. Sí, esto ocurrió en la residencia presidencial de Estados Unidos después de una verificación de antecedentes, pero también suspendieron a unos y a otros les pidieron que trabajaran mejor de manera remota.

De acuerdo con fuentes de CNN, cinco trabajadores ya no se encuentran laborando en la Casa Blanca, mientras que unos más trabajan a distancia después de que revelaran que habían fumado marihuana en el pasado. Sin embargo, igualmente señalaron al medio estadounidense que en los casos de los empleados que “renunciaron”, existían más factores por los que se dio esto, como el consumo de drogas más duras.

Y es que a pesar de que el consumo de marihuana es legal en algunos estados de Estados Unidos, aún es ilegal a nivel federal, lo cual puede significar un obstáculo en el proceso de autorización de seguridad federal.

Cabe destacar que este día también la Casa Blanca informó que disminuyó algunas restricciones en su política de autorización de seguridad; ya que, supuestamente, su objetivo es ser más indulgentes en lo que se refiere a contratar trabajadores con un historial de consumo de drogas como la marihuana.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, publicó este viernes en Twitter que la Casa Blanca “trabajó con el servicio de seguridad para actualizar las políticas con el fin de garantizar que el consumo de marihuana en el pasado no descalificara automáticamente al personal para servir en la Casa Blanca”.

Con esto, de acuerdo a la funcionaria, trabajarán más personas que no lo habrían hecho en el pasado con el mismo nivel de consumo reciente de drogas. “La conclusión es esta: de los cientos de personas contratadas, solo cinco personas que habían empezado a trabajar en la Casa Blanca ya no están empleadas como resultado de esta política”, comentó.

