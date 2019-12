¡Wow! Proyectos innovadores no faltan en nuestro país y como muestra tenemos lo que está sucediendo en Villahermosa, Tabasco, donde se planea la construcción de 50 casas a base de impresiones 3D para las comunidades indígenas.

Las organizaciones New Story, ICON y Échale —en un mix con las autoridades de Villahermosa— idearon y llevan a cabo la construcción de un complejo habitacional con impresiones 3D —así como lo leen. Y por lo pronto, la iniciativa ya rindió frutos y se han entregado dos casas equipadas con sala, cocina, comedor y un sanitario.

El objetivo es concluir este proyecto el próximo 2020. Va la historia.

ICON’s Vulcan II is here and will begin printing homes in Latin America & U.S. starting this summer. @NewStoryCharity @CieloProperty #testprint #3Dprinting #homes #affordablehousing pic.twitter.com/UMGSeMe6Bb

— ICON (@ICON3DTech) March 14, 2019