De ayer a hoy se confirmaron más de 6 mil casos y casi 900 muertes por COVID-19

Este martes 4 de agosto, desde Palacio Nacional, la Secretaría de Salud reporta que en México ya se tienen 449 mil 961 casos acumulados de COVID-19, así como 48 mil 869 lamentables defunciones. Esto significa que en 24 horas se confirmaron 6 mil 148 casos y 857 fallecimientos, si comparamos las cifras presentadas ayer con las de hoy.

De igual forma tenemos un total de 82 mil 460 sospechosos, es decir que son pacientes que se hicieron un examen de laboratorio y aún no tienen un resultado de laboratorio que confirme o descarte el caso.

Si hablamos solo de casos estimados, hasta el momento ya se tienen 487 mil 989, de los cuales el 9% estarían activos, es decir un total de 43 mil 648 personas que aún se recuperan de la enfermedad.

Afortunadamente ya hay un total de 300 mil 254 personas recuperadas y 50 mil 773 fallecimientos estimados. Como podemos observar en la siguiente gráfica, los casos y fallecimientos tienen una tendencia a la baja desde aproximadamente la semana 28.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que actualmente la humanidad no cuenta con una “bala de plata” y “quizás nunca haya una cura” para el COVID-19, enfermedad que ya ha cobrado más de 600 mil vidas a nivel mundial.

“Una buena cantidad de vacunas están ahora en fase 3 de estudios clínicos y todos esperamos tener una buena cantidad de vacunas que nos ayuden a prevenir la infección. Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento y quizás nunca haya una cura”, dijo el director de la organización Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“A number of vaccines are now in phase three clinical trials and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection.

However, there’s no silver bullet at the moment and there might never be”-@DrTedros #COVID19

