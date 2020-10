Otro de la banda: Catean supuesto domicilio del ex secretario particular de Mancera, Luis Serna

En medio de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia CDMX lleva a cabo sobre distintos exfuncionarios del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, la noche del 21 de octubre estuvo movida en San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón. ¿Y eso? Medios reportaron que a esa zona le cayeron autoridades federales y chilangas para catear el supuesto domicilio de Luis Serna, ex secretario particular del senador perredista.

De acuerdo con El Financiero, esta propiedad —que ahora está en la mira de las autoridades de CDMX— fue usada hace algunos años por Luis Ernesto Serna, considerado una de las personas más cercanas a Miguel Ángel Mancera.

El domicilio era utilizado como una oficina. Sin embargo, desde hace tres o cuatro años, el ex secretario particular de Mancera dejó de ir y hoy las fuentes consultadas por El Financiero —gente cercana a Luis Serna— dicen desconocer si la propiedad sigue siendo del exsecretario.

Por su parte, Milenio apuntó que esta propiedad pertenece al yerno de Luis Serna —citando a las autoridades de CDMX–, ya que un juez Federal dio luz verde al cateo por una indagatoria sobre lavado de dinero.

Luis Serna Chávez

¿Y quién es Luis Serna? A grandes rasgos, es conocido por haber sido la mano derecha de Miguel Ángel Mancera durante su gestión con jefe de Gobierno de CDMX —él era su secretario particular.

No obstante, alrededor de la chamba de Luis Serna como secretario de Mancera hay unas cosas que no cuadran.

En septiembre pasado, MCCI (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) publicó la investigación “El patrimonio no declarado de Luis Serna: la American Express de un contratista del GDF y el ‘boom’ inmobiliario de su esposa”.

Y en esta investigación se desmenuza cómo durante su chamba como secretario particular del entonces jefe de Gobierno, Luis Serna Chávez habría gastado 23 millones de pesos como beneficiario de una tarjeta —propiedad del dueño corporativo de Kosmos y uno de los meros meros contratistas del gobierno de CDMX en la era de Mancera.

Ahora, trasciende que Luis Serna está vinculado con presuntos delitos como lavado de dinero o evasión fiscal.

En este contexto, vale decir que al menos 10 exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera están en la mira de la Fiscalía CDMX, relacionados con presuntos delitos como desvío de recursos o desfalco a Hacienda.