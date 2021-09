CDMX no instalará albergues para migrantes pero apoyará con carpas de salud

A pesar de que en un inicio el gobierno de la Ciudad de México analizaba la posibilidad de abrir un albergue para los migrantes que han llegado recientemente a la capital, este 24 de septiembre en conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que no se abrirán albergues “porque su estancia no será muy larga“.

Lo que sí se hará es apoyarlos con algunos servicios médicos y darles algunos espacios que ya existen en la ciudad para que puedan pernoctar.

“Pero la información que tenemos es que no se van a quedar mucho más tiempo en la ciudad“.

¿Qué apoyos les darán a los migrantes en CDMX? La jefa de Gobierno explicó que los apoyos médicos que se plantean para los migrantes, en su mayoría haitianos, son carpas de salud para que puedan revisarse médicamente y demás.

“No queremos ser un campamento”, dice AMLO

En este mismo sentido, pero durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la idea no es que México sea un campamento de migrantes sino que se atienda el problema de fondo.

“Que la gente no se vea obligada a emigrar porque, si no, continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo, no se ha invertido en desarrollo“, afirmó el mandatario.

El presidente afirmó que desde la Alianza para el Progreso Estados Unindos no invierte en América Latina para apoyar a los pueblos pobres. Señaló que en México se estableció el Plan Mérida para entregar armamento, helicópteros astillados pero se olvidó.

“Sí, estamos solicitando apoyo de Estados Unidos, pero para los países de Centroamérica, porque nosotros hemos manejado el presupuesto con eficacia y, como no hay corrupción, tenemos para financiar programas de desarrollo“, dijo.