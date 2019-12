“¿Ora sí quieren su cobija, ora si quieren una colcha?”, ha de estar preguntando desde su mansión en Beverly Hills el señor que desesperadamente vende sus paquetotes de colchas San Marcos en las ferias con ese peculiar pff, pfff, pffffff… y es que, qué pin#$%&e frío se siente ya en la CDMX (desde hace días).

Desde ayer la Secretaría de Gestión y Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México avisó a todo el Godinato que aún tiene que ir a chambear en vísperas de Navidad que saqué el suéter de lana… aunque pique. Mejor ir rascándose que temblando como güey ante el frío intenso que se espera esta mañana.

Si toda la noche y madrugada estuvieron temblando (y eso que tenían encima la cobija de los leones) pues la cosa no mejorará cuando muchos vayan de salida a la chamba: de 5:00 a 8:00 am se esperan temperaturas de 4 a 6 grados. Y si aun así quieren salir con pura playera, entonces mínimo llévense un plástico…. Porque, además del frío, igual se espera llovizna helada.

OJO (especial): lo anterior se pronostica para las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

¿Y qué dijeron los que no viven en algunas de las mencionadas: “¡¡¡ya la hicimos!!!, ¡acá no va a hacer frío!”? Pues no. Si las alcaldías enlistadas anteriormente están en “Alerta Amarilla”, hay otras que ya están en zona de ver pingüinos (Alerta Naranja).

De acuerdo con Protección Civil, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, están bajo alerta de color que casi le tira al rojo, debido a que se pronostica que tendrán temperaturas bajas (seeeee, nomás “bajas”) que irán de los 3 a 1 grado centígrados. Además, claro, se espera que amanezcan con heladas y…. bueno, el caso es que pónganse al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o de lana, recomienda protección Civil.

Otras recomendaciones para las zonas en “Alerta Naranja” es usar crema que hidrate la piel y, en caso de usar calentadores o chimeneas, mantener las habitaciones ventiladas de manera adecuada. Seeee, suena contradictorio usar un calentador para evitar el frío y luego dejar una ventana abierta… pero es por aquello del humo y esas cosas que podrían ahogar a la gente.