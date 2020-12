¿Corona… qué? Persisten aglomeraciones en la CDMX pese a semáforo rojo

Aunque la CDMX volvió a semáforo rojo junto con su vecino, el Estado de México, distintos negocios no esenciales fueron captados abiertos y se registraron importantes aglomeraciones a lo largo y ancho de la capital mexicana, especialmente en el Centro Histórico y (aunque usted no lo crea) en el Aeropuerto.

Las imágenes de las aglomeraciones en la CDMX a pesar del semáforo rojo

Pero no nos creas a a nosotros, créele a lo que verán tus ojos en las siguientes imágenes que dan muestra de cómo lucieron algunos puntos de la Ciudad de México en el primer día de semáforo rojo por los aumentos de casos y hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 en la capital.

#DíaEnImágenes Transeúntes sobre la calle Francisco I. Madero en el Centro Histórico de la #CDMX, durante el primer día tras el retorno al semáforo rojo por #COVID19. 📷 Fotos: @doncaiman pic.twitter.com/dT8Z4hHrys — La Jornada (@lajornadaonline) December 19, 2020

La sensación de orden y control de la calle Madero en el Centro Histórico y luego esto al oriente: (Compras de última hora = aglomeraciones) pic.twitter.com/WJDD4PCqO7 — Israel Zamarrón (@iavzamarron) December 19, 2020

Y es que aunque el gobierno de la CDMX dio a conocer la lista de negocios y actividades que sí se pueden realizar por ser consideradas como esenciales, también informó toooodo lo que no está permitido en semáforo rojo y algunos comercios no acataron la medida. Eso se notó principalmente con el comercio ambulante, pero algunos usuarios de redes denunciaron que negocios no esenciales estaban vendiendo a puerta cerrada.

Aqui esta su #SemaforoRojo en el #centrohistorico de la #CDMX Ya la gente le valió TURBO TONELADAS así mendigas de verga. 😒 Esto va a colapsar bien MEGA CABRON!@Claudiashein los comerciantes siguen vendiendo a puerta cerrada, y la gente sigue viniendo. De nada sirvió. pic.twitter.com/imGCY20sCo — Kal-Ger (@zxgfred) December 19, 2020

🎞️ #Galería | A pesar del regreso a semáforo rojo, calles del Centro Histórico de la CDMX continúan llenas #Foto 📸 Juan Boites https://t.co/9dmaKx3BFH pic.twitter.com/cqeH4CiGNx — El Universal (@El_Universal_Mx) December 19, 2020

Lo anterior se suma, claro está, a que estamos a sólo unos días de Navidad y las compras de último momento no se hicieron esperar, por lo que las calles del Centro Histórico y otras plazas comerciales de la CDMX lucieron con aglomeraciones y filas en el primer día del regreso a semáforo rojo en la capital del país.

AICM presentó largas filas en el primer día de semáforo rojo en la CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también lució con bastante gente a pesar de que la capital volvió al máximo riesgo de contagio por COVID-19. Diversas fotos comprueban lo anterior, pues había largas filas en las distintas terminales y la verdad es que la sana distancia se complicaba un poco.

Pues creo que en el AICM no aplica el #SemaforoRojo pic.twitter.com/RyZplBzwCa — Mayte Tontle (@maymarate) December 19, 2020

#AMXalMomento || El @AICM_mx luce abarrotado de viajeros pese al #SemáforoRojo y al llamado de las autoridades a quedarse en casa. #AgenciaMxNoticias pic.twitter.com/qNwXCobJ8R — Agencia Mexiquense de Noticias (@AMXNoticias) December 19, 2020

Plazas del Edomex no se quedaron atrás…

Pero como dijimos al principio, la CDMX volvió a semáforo rojo junto con su vecino, el Edomex. Y sí, adivinaste, algunas plazas y centros comerciales también lucieron abarrotadas en el primer día de este nueva suspensión de actividades no esenciales.

Un ejemplo, quizá el que más ruido hizo en los mexiquenses este sábado, fue la plaza Parque Toreo, que seguramente no tiene en su interior muchos negocios considerados como esenciales (puedes consultar la lista por acá), pero las filas para entrar a la plaza fueron bastante largas.

Que dice @ParqueToreo que le valen la #SanaDistancia y el #SemaforoRojo @Edomex @GobCDMX

¿Qué tanto de lo que hay en la plaza puede ser tan esencial como para tener filas así? pic.twitter.com/uskR4JfEde — Chicharito (@Darth_chicharo) December 19, 2020

En fin, no hay nada más que decir…