Inmobiliaria anuncia que despidió a Lady3pesos tras video donde arremete contra personal de un supermercado

Lady3pesos fue uno de los temas de los que más se habló esta semana (tristemente eclipsado por la muerte de nuestro querido Black Panther, Chadwick Boseman), pero el video en sí no es el fin de esta historia. La compañía inmobiliaria Century 21 anunció en un comunicado que, como consecuencia de sus acciones en el video, despidió a la mujer que lo protagoniza.

Si no anduviste navegando mucho por el internet estos días y no te enteraste, te contamos de volada. Una mujer se le fue con todo al personal de seguridad de un súper en Azcapotzalco, luego de que éstos no le permitieran el ingreso a la tienda porque estaba acompañada por una menor de edad, y las medidas sanitarias para contener al coronavirus no permiten esto.

La mujer perdió los estribos y comenzó a lanzar insultos contra varios polis del lugar, metiéndose con sus ingresos al decirle a uno de ellos que seguro ganaba 3 pesitos, y hasta se lanzó contra el chicharrón en salsa verde (ese que todos comemos y nos encanta muy independiente del dinero que nos ganamos día a día, ¿apoco no?), situación que la llevo a ganarse el sobrenombre de Lady3pesos.

“Eres un naco, ganas $3, háblale al gerente. Tú q pendeja… soy abogada voy a #PROFECO y a la verga todo… ganas 3 pesitos? Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita”, dice #Lady3Pesos a empleados por impedirle el paso al súper con una menor, en @AzcapotzalcoMx#Video🎥 pic.twitter.com/tNfiPK7OkY — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 28, 2020

Century 21 anuncia que dio de baja a Lady3pesos

Ahora que ya estamos todos al día, vamos ahora sí con las consecuencias de este video viral. Luego de que mucha gente se pusiera a investigar a esta mujer y la identificaran como asesora inmobiliaria, Century 21 House Hunters emitió un comunicado en sus redes sociales para anunciar el despido de Lady3pesos, asegurando que desaprueban totalmente la conducta de la mujer.

Lamentamos lo sucedido con una ExAsesora de CENTURY 21 House Hunters. En C21 velamos por la inclusión e igualdad de las Personas y enaltecemos los valores que las hace únicas, rechazamos categóricamente cualquier acción encaminada a la discriminación y cualquier acto de violencia — CENTURY 21 México (@c21mexico) August 28, 2020

“Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado, es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la red”, señala el comunicado.

La compañía también se pronunció contra toda manifestación de clasismo, discriminación, exclusión, distinción y violencia (más o menos todo lo que hizo Lady3pesos en el video). “El respeto, la honestidad, la inclusión, la trasnparencia y el servicios son valores fundamentales no negociables para todos nuestros integrantes”, finaliza Century 21.