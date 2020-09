César Duarte no logra libertad condicional, jueza rechaza que esté limitado por pandemia

Pues parece que la defensa legal de César Duarte ya echó su mejor material y ni así consiguió que su cliente salga en libertad condicional. Así que la extradición del exgobernador de Chihuahua a México parece cada vez más cercana.

La jueza federal de Florida, Lauren F. Louis, mandó muy lejos a los litigantes de César Duarte, quienes solicitaron la libertad condicional del susodicho, bajo el argumento de que, por la pandemia, no habían tenido chance de armar una defensa fregona. Dicho de otra forma, quesque por las restricciones sanitarias el exgober no pudo comunicarse y organizar su defensa de manera efectiva.

Ante lo anterior, la jueza señaló que César Duarte siempre tuvo la facilidad para comunicarse con sus abogados vía telefónica, así que sin ninguna bronca pudo preparar los argumentos para defenderse.

Abogados de Duarte argumentaron que su cliente siempre ha cooperado

“Va”, dijeron los abogados, para luego sacar un par de fallidos ases bajo la manga. El primero, señalando de que no había riesgo de que César Duarte se les echara a correr. Es decir, que no existe riesgo de fuga, como se ha argumentado… prueba de ello, según, la cooperación que siempre ha mostrado con el gobierno. El segundo, la “naturaleza no violenta” de los delitos su cliente.

Sin embargo, la jueza rechazó que el exmandatario haya cooperado tan cabr****mente como indicaron los abogados. Incluso, destacó que Duarte nunca comunicó su disposición a entregarse a las autoridades (cof, por el contrario, cof, pese a tantas órdenes de aprehensión, siempre estuvo en fuga, cof).

Por último, según señala Proceso, en lo relativo a la naturaleza no violenta del delito en contra de Duarte, no se negó que así sea… pero se puso sobre la mesa la seriedad de los delitos que se le cuelgan. Nomás para recordar, el exgobernador es acusado de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito. No pos cómo… al menos en EEUU, no.

Aunque lo que ha hecho más ruido es su posible participación en la transota conocida como “Operación Safiro”, con la cual se habrían desviado 250 millones hacia las campañas electorales del PRI, se presume que, en total, afectó al erario de Chihuahua por 6 mil millones de pesos.