¡ES-CÁN-DA-LO! Artistas arman cumbia para protestar contra el proyecto cultural en Chapultepec

No cabe duda que los mexicanos siempre encontramos las mejores formas de hacer de todo y eso incluye las protestas. Artistas mexicanos del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM), lanzaron este sábado una cumbia para protestar contra el proyecto cultural que se tiene planeado en el Bosque de Chapultepec… #ChapultepecEsUnEscandalo.

Con la idea de que el proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” no es un proyecto prioritariamente cultural, sino “urbanista, centralista, de movilidad y de nueva estructura local”, los artistas del MOCCAM retomaron una de las canciones que más nos encanta bailar en toda fiesta habida y por haber, para mandarle un recadito al gobierno de la CDMX y a la 4T en general.

#ChapultepecEsUnEscandalo https://t.co/AlXUeYgFmp a través de @YouTube Estreno 12:00 am 10 octubre 2020

Artistas como Daniel Giménez Cacho, José Antonio Cordero, Norma Yolanda López y Alejandra Serrano, se reunieron en el Cárcamo de Dolores para cantar y bailar contra el proyecto cultural y la letra dice así (léase con el ritmo de la canción… porque no te hagas, lo conoces): “Cha-pul-tepec, es un escandalo… no es prioridad, es un escándalo… Cen-tra-li-zar, es un escandalo… Pre-ca-ri-zar, es un escandalo”.

De acuerdo con palabras que dieron a El Universal, su canción #ChapultepecEsUnEscandalo es sólo la primera etapa de sus protestas contra el proyecto cultural, pues se tiene planeada una segunda acción que consistirá en un maratón cultural vía streaming para el próximo 17 de octubre.

“En cultura ya es rutina

cada año tijerita

Nunca somos prioridad…”#ChapultepecEsUnEscandalo #ChapultepecQueEspere

No a la violencia violencia económica, No a la Cultura del Poder.

Protestando… cantando y bailando pa no hacer hoyos pic.twitter.com/slwSdJ2W6T

— Tovarich (@Tovarichmx) October 10, 2020