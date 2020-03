Debido a que la cifra de contagiados por coronavirus ascendió a 155 en Chile, el presidente Sebastián Piñera tomó la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el ingreso de personas extranjeras a partir de este miércoles 18 de marzo.

Aquellos chilenos que lleguen de países en riesgo podrán ingresar siempre y cuando se sometan a cuarentena obligatoria.

El mandatario aseguró que aquellos que no cumplan con las instrucciones de la Autoridad Sanitaria de Chile y pongan en riesgo la salud de los demás, se les aplicarán multas o incluso penas de cárcel.

Aseguró que la cadena de abastecimiento continuará funcionando con normalidad, por lo que se pude evitar las compras de pánico y sobre abastecerse.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 153 mil 517 casos confirmados de coronavirus, además de 5 mil 735 muertes.

En conferencia de prensa, el director de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró que el mensaje clave es “pruebas, pruebas y más pruebas”. Afirmó que el COVID-19 es una enfermedad grave aunque la evidenvia hasta ahora sugiere que los mayores de 60 años están en mayor riesgo.

This is a serious disease. Although the evidence we have suggests that those over 60 are at highest risk, young people, including children, have died”-@DrTedros #COVID19 #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 16, 2020