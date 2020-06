China aplicará en Hong Kong polémica ley de seguridad contra “terroristas y subversivos”

Sólo 40 días le tomó a China armar lo que analistas consideran como respuesta a las protestas prodemocráticas registradas en Hong Kong en 2019. Se trata de una ley de seguridad que podría representar el fin de derechos y libertades con las que contaba la antigua colonia británica.

Aunque por el momento se desconoce el contenido de dicha ley, ésta ya fue aprobada y firmada por el presidente de China, Xi Jinping. Medios internacionales reportan que, a grandes rasgos, la legislación indica duras sanciones para actos de terrorismo, separatismo, subversión y cualquier elemento que se considere a favor de la injerencia extranjera.

De igual forma, no se sabe cuáles serán los castigos para quienes incurran en los mencionados actos. Sin embargo, se menciona que la mayor sanción sería la cadena perpetua. Esto “marca el fin del Hong Kong que el mundo conocía”, lamentó uno de los principales activistas pro-democracia y parte del partido Demosisto, Joshua Wong.

De acuerdo con El País, la ley de seguridad que comenzará a implementarse desde mañana mismo, da luz verde para que los servicios de seguridad de China operen en Hong Kong. Algo que no ocurría desde 1997. “La regla directa de China en Hong kong representa una amenaza para las próximas generaciones de la ciudad”, advierte Demosisto.

Tal es el temor a la nueva ley, que el principal partido pro-democracia en Hong Kong, el Demosisto, anunció su desaparición. Era un paso inevitable, luego que varios de sus integrantes anunciaron su renuncia. “Un aciago destino se nos presenta, las penurias personales son impredecibles y tenemos que afrontarlo con valor (…) Llevaré a cabo mi protesta a título personal”, escribió en su página Facebook el líder activista Joshua Wong.

