Acá te explicamos por qué China prohibió el nuevo tráiler de ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’

Una extraña noticia salió del mundo geek y se instaló de lleno en las esferas de la geopolítica, la historia de la represión y la censura digital. A unos cuantos días de que se estrene la más reciente entrega de Call of Duty, se reportó que el gobierno de China prohibió la reproducción del nuevo tráiler de esta consentida franquicia de videojuegos.

La neta, esta noticia sorprendió a propios y extraños… sobre todo porque el tráiler ni siquiera menciona al gigante asiático.

Sin embargo, el pequeño problema —que con las acusaciones de censura se ha hecho gigante— está basado en unos cuantos segundos del video transmitido internacionalmente. Con la presentación del nuevo Call of Duty, tocaron fibras delicadas para el gobierno de China y les recordaron una larguísima historia de represión.

¿Específicamente? No, no tiene nada que ver con Winnie Pooh (not sorry). En realidad, el video solamente recordaba por unos instantes la masacre de Tiananmen.

Por si no andan metidos en el asunto: la nueva entrega de esta franquicia publicada por Activision se estrena este próximo 26 de agosto y está titulada ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’. Como ya se podrán imaginar desde el nombre, el videojuego estará centrado en la historia de la Guerra Fría y sus creadores insistieron en que estará inspirada en los capítulos reales de la historia.

Entonces, no es de extrañarse que se mencione uno de los eventos más emblemáticos y violentos de la década de los ochenta.

Conoce tu historia o estarás condenado a repetirla

El nuevo tráiler de ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’ dura solamente un minuto y está titulado “Conoce tu historia” —aunque luego te lo completan con “o estarás condenado a repetirla”.

Se trata de una narración sobre el tumultuoso siglo XX y está ilustrado con eventos políticos y bélicos del mundo entero.

En un instante, aparecen imágenes de la masacre de Tiananmen: un enfrentamiento de junio de 1989, en China, que dejó más de 10 mil manifestantes fallecidos y marcó una época de represión policiaca para la nación asiática.

Durante años, se ha reportado que el gobierno de China ha intentado detener o prohibir cualquier mención sobre el incidente.

La “versión China” del tráiler de Call of Duty

Aunque China es un mercado gigantesco para Activision y su Call of Duty, en las redes sociales asiáticas no podía encontrarse el nuevo y esperado tráiler de la franquicia de videojuegos de guerra.

En su lugar —reporta Vice News—, un rato después se empezó a compartir una versión editada.

Curiosamente, la versión que llegó a China duraba solamente 59 segundos pues le habían retirado las referencias a la masacre de Tiananmen. “El gobierno es cuidadoso con el video pues le recuerda a las personas de sus atrocidades”, comentaba un gamer entrevistado por Vice News. “Intentan borrar lo sucedido en la plaza, pero nunca lo vamos a olvidar”.