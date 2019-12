La mañana de este 22 de diciembre, alrededor de 63 vehículos se vieron involucrados en un choque masivo ocurrido en una autopista de Virginia, Estados Unidos, el cual al parecer ocurrió debido a las bajas temperaturas que se han presentado y que han dejado hielo en la vialidad.

Riverside treating 25 patients from the I64 accident in York County. #williamsburgva One patient has serious injuries,5 moderate and 19 minor injuries. Virginia State Police updated number of vehicles involved in accident to *63* #i64

📸 Williamsburg flight center pic.twitter.com/vKABPN4iLk

— WilliamsburgVisitor.com🥁🚴🏼‍♀️🍴 (@WburgVisitor) December 22, 2019