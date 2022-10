Seguramente alguna vez han imaginado poder ser invisibles y todas las cosas que harían si lo fueran. Pues fíjense que unos científicos se rifaron y crearon una “capa de invisibilidad”… Bueno, no tanto como la que utilizaba Harry Potter, pero algo parecido y acá te explicamos más o menos cómo funciona.

La “capa de invisibilidad” que crearon científicos

De acuerdo con el sitio Computer Science de la Universidad de Maryland, no es tanto una “capa de invisibilidad”, sino una prenda, un suéter que logra que las cámaras, los detectores, no te identifiquen.

Foto: Universidad de Maryland.

Sí, no puede hacer que otras personas no te vean (no vayan a pasar vergüenzas), solo que las cámaras de seguridad o videovigilancia no te detecten.

¿Cómo? Pues básicamente esta ropa lo que hace es engañar a las inteligencias artificiales con patrones adversos, por lo que la tecnología no puede “verte”.

¿Cómo funciona esta prenda?

Vamos a tratar de explicarles más o menos cómo funciona esta “capa de invisibilidad” que crearon científicos (porque nosotros igual intentamos entenderlo): Como algunos sabrán, en nuestros tiempos la inteligencia artificial también se usa para identificar personas por medio de las cámaras de seguridad.

Pues los expertos de la Universidad de Maryland, con ayuda de Facebook AI, crearon este suéter que puede hacer a una persona “invisible” ante la inteligencia artificial.

Foto: Universidad de Maryland.

Según los científicos, la prenda utiliza datos y patrones que eliminan las “puntuaciones de objetividad” que producen los detectores. Sí, para esto crearon un patrón entrenado en el conjunto de datos COCO, con el principal objetivo de evitar el detector YOLOv2, que está creado con algoritmos y datos de identificación para reconocer personas.

En español: El sujeto se puede hacer “invisible” ante las cámaras utilizando este suéter que tiene patrones que no puede identificar la inteligencia artificial. Así es como pasa desapercibido, aunque no para los humanos que tiene a su alrededor.

Así:

Foto: Universidad de Maryland.

Entonces, quizá no puedan ser invisibles para el ojo humano con esta ropa, pero sí para las tecnologías con las que convivimos diariamente.