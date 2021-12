¿Apenas? Científicos encontraron la zona que corresponde al clítoris en el cerebro

Ya en redes sociales se había difundido el rumor de que el clítoris no existe, que es un simple mito inventado por las empresas para vender ¿vender qué? no sabemos, pero dicen que para vender. Y a pesar de que gracias a las clases de biología en la primaria casi todos sabemos en dónde está el clítoris en el cuerpo femenino, hasta este 2021 no sabíamos qué zona del cerebro le correspondía.

Recientemente investigadores del Hospital Universitario Charité en Berlín, Alemania, mapearon con precisión el cerebro de una mujer y encontraron la zona que representa al clítoris.

De acuerdo con la profesora de psicología médica del hospital, Christine Heim, la forma en que los genitales femeninos están representados en la corteza somatosensorial humana es algo que no se había estudiado a profundidad.

¿En dónde está el clítoris?

Fue hasta 2005 cuando la uróloga australiana Helen O’Conell describió por primera vez la anatomía completa del clítoris, así como su relación con la vagina, la uretra, etc. El 90% de este órgano femenino está dentro del cuerpo y todo parece indicar que tiene una sola función: proporcionar placer.

Pero la zona del cerebro que corresponde al clítoris hasta ahora era un enigma. La corteza somatosensorial del cerebro es la que se activa cuando una parte del cuerpo se ve “afectada”. Es decir, cada parte del cuerpo corresponde a un área en el cerebro.

En 2005 la ciencia determinó la ubicación precisa de los genitales masculinos en el cerebro pero el de las mujeres se retrasó 16 años.

El estudio se llevó a cabo con la participación de 20 mujeres adultas, a las que se les estimuló la región del clítoris con los dedos y se identificaron activaciones en ambos lados de las áreas dorsolaterales, en alineación con la ubicación anatómica del órgano.

Pero no es todo. Además, por primera vez, este estudio proporciona evidencia que respalda la variación estructural del campo genital en el ser humano, en una asociación estrecha con la frecuencia del contacto genital.

De igual forma, esta investigación pone las bases para que en el futuro se puedan analizar las experiencias sexuales normales o negativas, así como los cambios en condiciones patológicas relacionadas, por ejemplo, con la disfunción sexual.