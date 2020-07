El Centro Histórico va a cerrar (otra vez) porque no se cumplieron las medidas

¿Por eso no podemos tener cosas bonitas? Resulta que el plan de apertura para los comercios en el Centro Histórico de la Ciudad de México no se pudo concretar como se esperaba. Entonces, este fin de semana, todas las calles y negocios volverán a cerrar. En pocas palabras: no se pudo por las buenas y ahora se van a tener que tomar medidas más severas.

Así lo anunció Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la CDMX, tras la revisión que se ha llevado a cabo durante los últimos días.

Por si no andaban al pendiente, como parte de las medidas del semáforo naranja, las calles y comercios del Centro Histórico abrieron el pasado 30 de junio con varias medidas interesantes de regulación sanitaria.

Entre esas disposiciones se incluía que todos los trabajadores utilizaran cubrebocas, que se limitara el aforo en los lugares, que se hicieran filas para evitar amontonamientos y que hubiera señalamientos claros de protección. Además, es importante recordar que la CDMX les pidió que escalonaran los días de apertura: un día abrían los del lado derecho de la banqueta y al día siguiente los de enfrente.

Sin embargo, esas medidas no fueron de mucha utilidad… porque fueron ignoradas.

Se las pasaron por el arco del triunfo

De acuerdo con las autoridades capitalinas —con la revisión de más de 250 servidores públicos—, los negocios del Centro Histórico nomás no cumplieron como debían con las regulaciones. Por ejemplo: notaron que el 50% de los trabajadores no utilizaba caretas y a más de la mitad le valieron las recomendaciones de hacer filas afuera de los comercios.

Además, informaron que el 25% de los comercios en la calle de Pino Suárez abrió el día que no le correspondía. Igual en Regina, donde el 30% se puso a chambear cuando no le tocaba.

En las calles de Uruguay y Mesones “un importante número de establecimientos” se pasó por el arco del triunfo las medidas de caretas entre sus empleados y en la calle de Bolívar, más del 40% no hizo señalizaciones de flujo como eran requeridas.

“Dada la respuesta de algunos comercios y prestadores de servicios, que no ha sido la esperada ni la que se requiere para garantizar la salud de quienes visitan el Centro Histórico, el gobierno de la Ciudad de México ha decidido complementar las medidas anunciadas con nuevas disposiciones”, señalaba Rosa Icela Rodríguez.

Se vienen nuevas reglas… y castigos

Esas nuevas disposiciones implican que el Centro Histórico cierre por completo este fin de semana y que se acabe la buena onda.

Ver en YouTube

Las autoridades de la CDMX prometieron publicaron un decreto que incluye sanciones específicas como suspensión de actividades hasta de 15 días para quienes no cumplan con las medidas sanitarias y una que es todavía más ruda: van a cerrar toda la calle, si el 30% de los comercios está incumpliendo son las normas.

A ver si así sí.