De acuerdo con los sistemas meteorológicos internacionales, durante esta temporada de huracanes, en el Océano Atlántico hay cinco ciclones tropicales activos al mismo tiempo. Sí, de hecho, esta es la segunda ocasión en la historia que ocurre un fenómeno así.

El huracán Paulette, que ya tocó tierra este lunes en Bermudas, y ya se está alejando pero sigue provocando diferentes afectaciones en la isla, es el ciclón más fuerte. De acuerdo a CNN, es bastante probable que vientos fuertes, marejada ciclónica y lluvias intensas sigan presentándose durante toda la tarde.

Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), informa que las marejadas de este huracán también están afectando las Islas de Sotavento, las Antillas Mayores, las Bahamas y también parte de su país.

Incluso, se considera que Paulette podría seguir fortaleciéndose hasta alcanzar un mayor nivel, el próximo miércoles, convirtiéndose el segundo en alcanzar un estatus así en lo que va del año.

Por otra parte, el huracán Sally se dirige hacia el noroeste, a través del Golfo de México. Mientras que la tormenta tropical Teddy, se ubica en el océano Atlántico central, a más de más de mil metros de las Antillas Menores. Sin embargo, se espera que en los próximos días se transforme en huracán.

Finalmente, tenemos a la tormenta tropical Vicky y la depresión tropical René. La primera se encuentra en el Atlántico oriental, a sólo unos cientos de kilómetros de Cabo Verde. Mientras que la segunda, una vez que ya dejó de ser tormenta tropical, continuará debilitándose mientras avanza por el océano Atlántico central.

La última vez que ocurrió algo así, fue en 1971, cuando en el Atlántico se presentaron hasta seis ciclones activos; entre huracanes, tormentas y depresiones tropicales.

On September 11-12, 1971, the Atlantic had 6 tropical depression or greater storms simultaneously: Edith, Fern, Ginger, Unnamed, Heidi and Irene.

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020