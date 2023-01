10 personas fueron detenidas en 12 cateos simultáneos por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva en CDMX. Al menos, así lo explicó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, temprano este 11 de enero en sus redes sociales.

Desde el 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva denunció un atentado directo en su contra: “Alguien me quiso matar, no sé quién, no sé por qué”.

Foto: @Claudiashein

Todo en contexto de la violencia contra periodistas que no cesa en nuestro país y, en el caso de esta denuncia, las autoridades chilangas llevan este avance —que detallarán en una conferencia de prensa programada a las 9:30 am de este 11 de enero.

Detienen a 10 por ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva en CDMX

La misma Claudia Sheinbaum se encargó de informar sobre estas detenciones, realizadas justo durante la madrugada de este 11 de enero —y en corto, como pueden ver, salió la info.

Las detenciones resultaron de 12 cateos simultáneos realizados por personal de la SSC CDMX (Secretaría de Seguridad Ciudadana) y la Fiscalía de Ciudad de México, con ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Foto: Gobierno de CDMX.

La denuncia

En diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva denunció un ataque directo cerca de su casa —el periodista narró que un automóvil lo iba siguiendo en el trayecto del trabajo, en Imagen Noticias, a casa.

Foto: Captura de pantalla.

Al día siguiente, el jefe de la Policía de CDMX Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum dieron una conferencia para dar a conocer la información tenían del caso. Ese 16 de diciembre, Harfuch explicó que habían identificado a un auto y un motociclista, a los cuales vieron pasar por diferentes avenidas de CDMX hasta cruzar los límites con Estado de México.