Antes no lo mandó a otro lugar. A poco más de su primer año de gobierno, muchos aún no le perdonan a Andrés Manuel López Obrador que haya cancelado el aeropuerto de Texcoco, un proyecto que ya había comenzado en su momento Enrique Peña Nieto y que al final, luego de una consulta popular medio extraña, fue cancelado por AMLO, quien anunció que será el de Santa Lucía el que se construirá en el país.

Eso quedó comprobado una vez más este 22 de diciembre, cuando un ciudadano le reclamó a López Obrador por la cancelación de la construcción antes mencionada. Sin embargo, el hombre nunca se imaginó que recibiría una respuesta por parte de Rocío Nahle, Secretaria de Energía, quien básicamente le dijo que si no estaba de acuerdo con la decisión del mandatario, entonces que mejor “se vaya a la TAPO”.

Un video que ya corre como el viento en internet, se puede ver a AMLO a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müler, y de la titular de la Secretaría de Energía, con quien fue a Colima en una gira de trabajo.

De pronto, un sujeto intercepta al presidente para decirle “Necesitamos aeropuerto”, y al ver que AMLO nomás aprieta el paso, le grita “Arriba Texcoco”.

Evidentemente eso no le pareció a Rocío Nahle, quien le respondió al hombre que ya están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, y que si no le parece entonces que puede usar la Terminal de Autobuses de Pasajeros del Oriente, directito y sin escalas casi casi. Va el video pa’ que vean que no les mentimos:

Un hombre grita a @lopezobrador_ en el AICM y aunque él no respondió: H: ¡Arriba Texcoco!

Beatriz: Arriba el municipio de Texcoco.

H: Este aeropuerto es insuficiente señor.

Nahle: Estamos haciendo Santa Lucía mi chavo.

H: ¡Texcoco, Texcoco!

Nahle: Y si no, pues vete a la Tapo. pic.twitter.com/EXKFo4BWyj — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) December 23, 2019

Obviamente el video ha dividido bandos en redes sociales, pues unos afirman que la actitud de Nahle no fue la correcta, aunque otros mencionaron que el sujeto nomás’ andaba incitando a AMLO y sus acompañantes y que la secretaria estaba en todo su derecho. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Escucho a Rocío Nahle y a Beatriz Muller dar sus respuestas sobre el señor que gritó “Texcoco-Texcoco”, y me dan lastima y tristeza. Perdón, pero son unas nacas y poco profesionales.

Su tono burlón y mamila dan asco. Y dicen ser diferentes a los del PRIAN. ¡Qué asco! — Ricardo Ortiz (@ricardortizesq) December 23, 2019