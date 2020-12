“Que no haya pánico”: Sheinbaum niega escasez de tanques de oxígeno en CDMX

En estos últimos días anduvo muy fuerte el rumor de que en la CDMX había escasez de tanques de oxígeno para pacientes con enfermedades respiratorias (principalmente COVID-19) en pleno semáforo rojo. Pero todos tranquilos, dice Claudia Sheinbaum que no esto no corresponde precisamente con la realidad.

En conferencia de prensa virtual llevada a cabo este domingo, la jefa de Gobierno de la CDMX reconoció que aumentó la demanda de tanques de oxígeno en la capital, pero descartó que esto haya provocado o vaya a provocar una escasez, rumor que ha generado largas filas para adquirir o rellenar este tipo de equipo médico.

“No hay escasez, más bien subió mucho la demanda y obviamente las empresas están ajustando su oferta (…) El IMSS ya tiene este servicio desde hace tiempo, se brinda el oxígeno de manera gratuita, y estamos viendo para que la Ciudad también lo pueda tener para las personas que no requieran hospitalización, pero con un tanque puedan resolver el momento difícil de la enfermedad“, aclaró.

Sheinbaum pide no entrar en pánico por los tanques de oxígeno

Luego de aclarar el punto de la presunta escasez de tanques de oxígeno, la jefa de Gobierno de la capital hizo un llamado a todos los chilangos para no caer en pánico, especialmente tras el anuncio de que la CDMX finalmente sí volvió a semáforo rojo.

De hecho, Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno ya anda arreglándose con dos diferentes proveedores para contratar este servicio y poder garantizar el abasto de tanques de oxígeno en la CDMX ante el aumento de hospitalizaciones y pacientes que están bajo tratamiento en sus casas por COVID-19.

“No hay falta de tanques. De hecho nosotros estamos también viendo la posibilidad de contratar, desde el gobierno de la Ciudad, estamos revisándolo con dos proveedores principalmente de tanques de oxígeno (…) sí hubo mayor demanda pero se está atendiendo para que no falte nada en la Cuidad de México”, expresó la jefa de Gobierno. “Que no haya pánico, porque lo estamos resolviendo”.