En teoría, Morena busca la unidad entre los candidatos y la candidata en las elecciones internas para la Presidencia de 2024, peeeero en la práctica los guamazos indirectos ya comenzaron, como el video de Claudia Sheinbaum reclamando a Alfonso Durazo y todo lo que giró a su alrededor.

¿Ya lo toparon? En redes se viralizó un video que muestra el momento en que Claudia Sheinbaum le dice un par de cosas a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena.

Foto: @juanczuniga

Todo sucedió en el evento organizado por Morena para anunciar el método de elección del candidato o la candidata que representará a este partido —y a la alianza con el PVEM y PT— en las elecciones de 2024. Y según el dirigente Nacional Mario Delgado, estas imágenes nunca debieron haber existido.

¿Qué pasó? Acá les contamos qué onda con este video y la respuesta de la dirigencia Nacional de Morena.

El video viral de Sheinbaum reclamando a Durazo

Ok. Regresemos al domingo 11 de junio, cuando Morena llevó a cabo el evento para anunciar el método de elección del candidato o la candidata a la Presidencia de 2024.

La idea era juntar a todas las llamadas corcholatas —Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Ricardo Morenal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña— para demostrar una unidad dentro del partido, pese a la contienda.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Y pues ya saben, a su llegada, las corcholatas fueron recibidas por la prensa para el chacaleo pero en el caso de Claudia Sheinbaum, la ex jefa de Gobierno de CDMX fue recibida por un grupo de gente que le gritó “Piso parejo” y no la dejaba avanzar.

Hasta ahí vamos bien, ¿no? Luego, días después en redes se viralizó un video que mostró a Sheinbaum diciéndole cosillas —no tan de buen humor— a Alfonso Durazo, encargado de aquel evento.

Hubo memes, bromas de la banda tuitera y un poco de expectativa por las palabras de Sheinbaum, que no se alcanzaban a escuchar. Por ahí un “ya me cansé”.

Chismecito de Noroña

Para sacarnos de las dudas, en una de sus habituales sesiones de transmisión en vivo, Gerardo Fernández Noroña contó lo que había pasado aquel día.

Resulta que para el evento, supuestamente, las corcholatas habían quedado en no llevar porra. Asistir solitas a la reunión.

Sin embargo, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal sí llevaron porra y, al parecer, esa fue la misma que le gritó a Sheinbaum, según Noroña.

“Y se enfrentó, le tocaron las huestes al parecer de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra como se dice, literal, y hostilizaron a Claudia en la entrada, están ahí las notas… la hostilizaron, pasabas y sí te gritaban vivas a Marcelo, ¿eso qué?”, relató el polémico Noroña.

Entonces, en el video lo que vemos es el reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo por las porras y porque un par de candidatos no cumplieron con el acuerdo —que más tarde le dijeron a la ex jefa que no hubo acuerdo.

Gerardo Fernández Noroña platicó lo que realmente pasó en el Consejo de Morena y la razón de la molestia de Claudia Sheinbaum @Claudiashein y dijo que Marcelo Ebrard @m_ebrard y Ricardo Monreal@RicardoMonrealA no cumplieron el acuerdo de llegar solos, llevaron porra e increparon… pic.twitter.com/QBFUlcESdi — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 15, 2023

La respuesta de Morena

Ya con el video rolando en las redes por todos lados, Mario Delgado, dirigente de Morena, dijo que van a investigar de dónde salió.

Porque también la idea era que nadie grabara nada ni que llevaran celulares. ¿Por? Acá su explicación:

“Ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada, justamente para que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión. Estamos investigando de dónde viene ese video”.

Foto: @mario_delgado

O sea, se trató de una persona que se filtró con su celular y grabó el reclamo de Sheinbaum.

Aunque, eso sí, Mario Delgado aprovechó para minimizar esto del reclamo y decir que siempre habrá discusiones y desencuentros.

Y pues ahí está: Morena investigará quién grabó el video y si se trata de un militante del partido. Mientras, este 16 de junio recibirá el registro de sus corcholatas. A ver qué tal la grilla.