Tyler Durden versión 2020: Detienen un ‘Club de la Pelea’ con cientos de personas en Nueva York

Agreguémosle una novena regla al Fight Club: no lo hagas durante una pandemia. Aunque chance Tyler Durden estaría orgulloso de estos “desobedientes”, las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, están completamente confundidas —y nosotros con ellos— después de haber detenido a más de 200 personas reunidas en una especie de Club de la Pelea.

El evento se llamaba Rumbe in the Bronx y según relata el New York Times que hubo más de un noqueado en esta reunión dedicada exclusivamente a agarrarse a cates.

Pasando las 11 de la noche y después de un aviso anónimo, la policía tuvo que intervenir en este extrañísimo club de la pelea y se encontraron con tremendo pachangón: más de 200 personas, peleas ilegales, armas de fuego, drogas, alcohol y por supuesto, ni una pizca de sana distancia.

Sobra decir que este evento sucede en Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por la emergencia sanitaria de COVID-19 que, además, en los últimos días ha visto un resurgimiento en los casos positivos.

La Gran Manzana ha registrado más de 287 mil casos y supera los 24 mil fallecidos.

Volviendo al Club de la Pelea organizado ilegalmente en una bodega: de los 200 que andaban bebiendo y repartiendo zapes solamente los 10 organizadores fueron arrestados.

La policía de Nueva York informó en sus redes sociales que fueron acusados de reunirse ilegalmente, violaciones al código de alcohol, delitos contra la salud y la participación en un deporte de combate prohibido. La multa supera los 15 mil dólares.

Este club de la pelea también pasó en Canadá

Cuando nos encontramos el anuncio de la policía de Nueva York nos llamó la atención lo curiosa que era esta noticia. Sin embargo, una gugleada después y casi nos vamos de espalda: nos encontramos con otro caso similar en Canadá, este mismo fin de semana.

¿Todo bien con los experimentos sociales de pandemia?

El caso de Canadá sucedió en el campus de la Universidad McGill donde cientos de personas se reunieron de forma ilegal para agarrarse a cates, beber, romper algunas reglas básicas de sana distancia.

Los estudiantes de primer año eran los encargados de pelearse unos con otros y según, los testimonios, estuvieron buenos los golpes, fueron a puño limpio y las únicas medidas de protección eran unos cuantos kits de primeros auxilios.

Un testigo que habló del evento con CTV News comparó el asunto con “El Señor de las Moscas”, pero las referencias al “Club de la Pelea” y al vacío existencial que algunos jóvenes sienten durante estas épocas de aislamiento han sacado de onda al internet mundial. Nomás échenle un ojo a las fotos.