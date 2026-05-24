Lo que necesitas saber: Algunas secciones todavía continúan definiendo la duración de las protestas y posibles suspensiones de clases.

Parece que no todo está saliendo conforme a lo planeado y es que, luego de que la Sección 22 de Oaxaca decidiera adelantar movilizaciones, ahora las acciones rumbo al paro indefinido contemplado para el primero de junio comenzarán el día lunes 25 de mayo.

Ante el acuerdo que tenía la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de que la huelga se llevaría a cabo el primero de junio y terminaría con un plantón en la plancha del Zócalo capitalino, ahora las fechas dieron un giro inesperado.

Según lo publicado desde el grupo de Facebook del Movimiento Magisterial y Popular Oaxaqueño, la marcha iniciará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo de la CDMX.

Foto: Facebook Gabriel Villanueva

Además, mencionaron que sus principales demandas serán la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, el 100% de aumento salarial, seguridad laboral para los interinos y un ajuste al calendario escolar.

Aunque algunas secciones todavía continúan definiendo la duración de las protestas y posibles suspensiones de clases, se espera que durante los próximos días también haya afectaciones viales importantes en distintos puntos de la capital, principalmente por las marchas y bloqueos anunciados por la Coordinadora.

Y es que, de acuerdo con la CNTE, las propuestas anunciadas hasta ahora por el gobierno federal todavía están lejos de resolver sus principales demandas.

Los maestros aseguran que el aumento salarial no es suficiente y continúan exigiendo cambios a la Ley del ISSSTE de 2007, tema que se ha convertido en uno de los principales motivos detrás de las protestas.