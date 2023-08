Lo que necesitas saber: Cofepris alertó por unos helados contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes, que puede causar desde náuseas hasta pérdida del equilibrio.

En su sopisección “Cofepris alerta por…” tenemos que la Comisión publicó una alerta sobre unos helados contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, que puede causar fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, confusión y hasta pérdida de equilibrio.

Los helados en cuestión son Soft Serve On The Go y, bueno, la alerta fue publicada por la misma marca allá en el gabacho.

Por lo tanto, en Estados Unidos algunos de sus productos fueron retirados, pero la bronca es que también se venden en México. Acá les decimos cómo pueden identificarlos.

Cofepris alerta por helados contaminados por bacteria

La recomendación es no comprar ni consumir los helados de la marca Soft Serve On The Go, 8 oz cups de los siguientes sabores:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate) con código 0-91404-15129-0 Razzle n´Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní) con código 0-91404-15133-7 Caramel Vanilla (Caramelo), con código 0-91404-15131-3 Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate) con código 0-91404-15113-9 Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango), con código 0-91404-15128-3 Y Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera) con código 0-91404-15285-3.

Acá de todas maneras les dejamos la tablita que publicó la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para que identifiquen los helados malones y no los consuman:

Las recomendaciones de Cofepris por los helados contaminados

En caso de que alguien haya comprado uno de los helados mencionados, ni modo, por obvias razones Cofepris recomienda desecharlos.

Lo mismo va para tiendas departamentales o establecimientos que deben suspender su venta en corto y desecharlos.

Y si saben de la venta de estos productos, aún con la alerta, pueden echar un telefonazo al número 800 033 5050 para hacer su denuncia.

Va de nuevo: los helados contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes pueden causar fiebre, rigidez en el cuello, confusión, convulsiones, pérdida del equilibrio, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea y dolor de cabeza.

Así una alerta más de la Cofepris, que en julio de este 2023 previno a la banda mexa por el consumo de la crema Barmicil sin receta.

