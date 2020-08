COFEPRIS aclara que la vacuna triple viral no previene el COVID-19

No, no y no… Por si ya andaban planeando irse al Seguro desde temprano para aplicarse la vacuna (y, de paso, apañar unas para hacer bisne) pues mejor ni hagan el gasto: la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ya salió a decir que la conocida vacuna triple viral nomás no sirve pa’ nada frente al COVID-19.

Según indica la COFEPRIS, el chisme de que la triple viral sirve contra el COVID-19 no fue obra de cadenas de Whats o científicos de Twitter… sino de algunos medios de comunicación, en los que se promociona y recomienda ampliamente la aplicación del medicamento para salir bien león frente a la enfermedad pandémica.

“Hasta hoy, no se cuenta con evidencia científica que demuestre que el uso de la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) sirva como un tratamiento para prevenir y/o tratar SARS-Cov-2 (COVID-19)”, asegura la COFEPRIS en un comunicado.

Además de la promoción de la triple viral, la Comisión señala que también ha detectado que la gente despreocupadamente se pasa tips de terapias de salud, quesque muy efectivas para prevenir el COVID (cof, ¿verdad, Olga Sánchez Cordero?, cof)… y, bueno, aunque algunos no dañan, tampoco ayudan en nada contra el coronavirus. Así que, para cortar la propagación de informaciones falsas, la COFEPRIS hace esta breve pero contundente aclaración. Ahí les va:

“Actualmente en México, no hay autorizado ningún producto para prevenir y/o tratar SARS-Cov-2 (COVID-19)”.

Aplicarse vacunas nomás porque sí puede ser contraproducente

Regresando con el asunto de la triple viral, aunque muchos dirán “ahh, pues de todos modos me la pongo… igual y sí sirve”, la COFEPRIS advierte que la vacuna puede causar efectos adversos a la salud si se aplica para fines diferentes para los que fue autorizada. Por lo que mejor piénsenla dos veces si no la necesitan.

Y bueno, en caso de que este anuncio les llegó tarde, la COFEPRIS pide a la gente reportar cualquier reacción negativa que sientan tras administrarse cualquier medicamento. ¿Dónde? Directamente en la página https://www.gob.mx/cofepris o al correo [email protected]

Por último, si bien hay gente que cae en charlatanerías en su afán de librar el COVID-19, lo hace porque una “voz autorizada” se lo indica. Por esto, la COFEPRIS pide a los profesionales de la salud evitar la prescripción de tratamientos o medicamentos para tratar padecimientos distintos al autorizada. Y listo… a seguir esperando información del COVID-19 por los medios oficiales.