Colocan en Puebla una “Anti Ofrenda” de Día de Muertos por los feminicidios y desapariciones

Estamos en plena conmemoración del Día de Muertos en México y era inpensable que esta fecha llegara sin recordar a todas las víctimas de feminicidio y desaparición forzada. Es por ello que en Puebla fue montada una “Anti Ofrenda”, donde se recuerda a todas esas personas que hoy no están en casa ni con sus familias por esos delitos.

Día de Muertos: colocan Anti Ofrenda por feminicidios en Puebla

Varios colectivos se dieron cita este sábado 30 de octubre para colocar esta Anti Ofrenda nada menos que en el Zócalo de Puebla. La montaron no sólo para recordar a todas las víctimas de feminicidio y desaparición forzada, también para exigir justicia a las autoridades contra los responsables de su ausencia.

La Anti Ofrenda fue colocada en la fuente de San Miguel. En ella pusieron varios de los elementos tradicionales que componen una ofrenda de Día de Muertos, como papel picado, alimentos y bebidas, así como veladoras.

Pero también incluyeron fotos, nombres y cruces en memoria de todas las personas que fueron asesinadas o desaparecidas en el estado. La palabra “Justicia” escrita con flor de Cempasúchil resaltaba en esta Anti Ofrenda.

“¡¡No están Muertos están desaparecidos!! ¡¡La justicia en puebla está muerta!! No más omisión, No más impunidad, Ni un desaparecido más, Ni un feminicidio más. #NosFaltanTodasYTodos #MemoriaVerdadYJusticia #Niunomas”, escribió en sus redes sociales Voz de los Desaparecidos en Puebla, uno de los colectivos que instaló la Anti Ofrenda.

“Las autoridades han hecho caso omiso en todos los casos, todas las carpetas de investigación se van quedando y acumulando. Para nosotros nuestro familiar no está muerto pero la Fiscalía General del Estado no nos da ningún dictamen, ningún avance en la investigación, no nos da nada”, declaró una integrante de ese mismo colectivo a Milenio.

No hace mucho se hizo algo similar en Veracruz

A mediados de octubre se presentó algo similar en Veracruz. Colectivos tapizaron el Zócalo de ese estado con fotografías de hombres acusados como responsables de los feminicidios en el estado. Sólo queda preguntar cuántos zócalos más se tienen que tapizar o cuántas anti ofrendas más deben colocarse para que las autoridades hagan algo.