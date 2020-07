Como si la emergencia sanitaria por el COVID-19 no fuera suficiente estresante para las personas, la cosa en Colombia se está poniendo color de hormiga. Sin embargo, lo más preocupante no es el número de casos —son el número 19 en el mundo—, sino el violento confinamiento que los cárteles y otros grupos armados están imponiendo a la población.

Se han reportado amenazas, secuestros y brutales castigos.

Incluso se ha confirmado el asesinato de 8 personas que no cumplieron con las medidas impuestas por los cárteles de Colombia que llenan de violencia las calles mientras intentan “proteger a las personas” la dispersión del coronavirus, revela una investigación de la organización internacional Human Rights Watch.

“Ellos mandan aquí y tenemos que obedecerlos”, recuerda un estrujante testimonio.

En la comunidad de Tumaco los cárteles están prohibiendo que la gente salga a las calles totalmente, por lo que los residentes —en su mayoría en condiciones de pobreza—, no han podido salir a pescar y mucho menos organizar mercados para vender sus productos. En la provincia de Cauca, un grupo armado quema las motocicletas que cualquiera que ignore sus restricciones.

En otra parte de Colombia —se llama Putumayo— los narcotraficantes instalaron un puesto de control contra el COVID-19.

Pero esa historia es todavía más preocupante: Human Rights Watch reporta que las personas están siendo obligadas a trabajar en los puestos y no les dan ninguna medida de seguridad, por lo que están arriesgándose todavía más al intentar proteger sus comunidades.

Igual se reportaron “multas” que alcanzan los 550 dólares a quienes cachen fuera de sus casas.

¿Cómo funcionan las amenazas?

Las autoridades de Colombia han encontrado panfletos, cartulinas y mensajes en redes sociales que confirman que los cárteles y los grupos armados están amenazando constantemente a las personas. “Quien incumpla esta orden será sometido a nuestra ley y pagará con su vida. Ya saben, o cumplen o se mueren”, se leía en un documento encontrado recientemente.

En WhatsApp las amenazas también son constantes.

Imagínate que te llega un mensaje así: “Muchos no entendieron, no acataron las órdenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el gobierno nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población”.

Pues eso sucedió en la comunidad de Chocó, en Colombia, cuando miembros del Ejército de Liberación Nacional —conocidos como ELN— se acercaron a todos los pobladores.

“Los castigos brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del Covid-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, explicaba el reporte internacional de Human Righst Watch. “El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del COVID-19”.