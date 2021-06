Gracias, pero no: Comité Olímpico Mexicano rechaza usar avión presidencial para ir a Tokio

Ya hasta lo avión mandado a darle su manita de gato a los Estados Unidos, pero que siempre no: los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos no viajarán en el avión presidencial, como se había propuesto. Ya dijo el Comité Olímpico Mexicano (COM) que muchas gracias… pero no.

Así rápido, nomás hay que aclarar que el rechazo a viajar en la polémica aeronave no se debe a un asunto político o una protesta de parte de los deportistas mexicanos. Nada de eso, nomás se trata de un asunto meramente logístico, según explicó el presidente del COM, Calos Padilla.

“Agradecemos mucho el ofrecimiento que hizo este día el Secretario de Hacienda para usar el avión presidencial, pero nosotros ya tenemos confirmados boletos de avión con una aerolínea japonesa y además la logística para un vuelo de esta naturaleza es muy complicada por toda esta situación del Covid-19 y las medidas sanitarias que está implementando Japón“, señaló Padilla.

De acuerdo con Reforma, Carlos Padilla explicó que viajar en el avión presidencial no se ajusta a la logística del COM, por el simple hecho de que no se trata de una aeronave civil, lo cual implicaría aterrizar en un sitio diferente al de la sede olímpica… y eso, en una situación global de pandemia (y luego en Tokio, Japón), llevaría a implementar una nueva logística para toda la comitiva mexicana.

Hasta ahora lo planeado es que los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos lleguen al Aeropuerto Internacional de Narita, donde las autoridades japonesas montarán un dispositivo sanitario especial para que los deportistas lleguen “limpios” a la villa olímpica. Hasta donde se sabe, les harán pruebas PCR en cuanto arriben a Japón. Una vez confirmado que están libres de COVID, serán trasladados a sus lugares de hospedaje… en caso de viajar en el avión presidencial, pues todo esto sería modificado.

Esperando que no se vaya a molestar por hacerle feo a su propuesta, Carlos Padilla pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que se mantenga el ofrecimiento del uso del avión presidencial para los Juegos Panamericanos… ahí sí estaría de lujo utilizarlo, ya que las condiciones serían otras y, ahí sí, parece que facilitaría mucho las cosas para los atletas y directivos del COM.